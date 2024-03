गजब की मिठाई, गले में पहनाने के लिए नहीं, खाने के लिए बनते हैं शक्कर के हार

उज्जैनPublished: Mar 23, 2024 07:26:14 pm Submitted by: deepak deewan

Sugar necklaces and bracelets are made on Holi in Ujjain आपने कई मिठाइयों के बारे में सुना होगा लेकिन शक्कर के हार या कंगनों के बारे में शायद ही जानते हों!

यह मिठाई एमपी के उज्जैन में ही मिलती है

Sugar necklaces and bracelets are made on Holi in Ujjain आपने कई मिठाइयों के बारे में सुना होगा लेकिन शक्कर के हार या कंगनों के बारे में शायद ही जानते हों! यह मिठाई एमपी के उज्जैन में ही मिलती है। यहां होली के समय शक्कर के हार और कंगन आदि बनाए जाते हैं जिनकी खूब डिमांड होती है।