शहर उगल रहा हर रोज 75 टन प्लास्टिक, पर्यावरण के साथ आम आदमी के जीवन पर घातक

- प्लास्टिक प्रदूषण से भी बढ़ रहा खतरा, मछलियों के साथ फेफड़ों के लिए भी घातक प्लास्टिक प्रदूषण, अमानक पोलिथीन व प्लास्टिक पर प्रतिबंध के बावजूद कार्रवाई में कमी

उज्जैन. मानक स्तर तय होने के बाद अमानक पोलिथीन और प्लास्टिक पर प्रतिबंध है। नियमानुसार 75 माइक्रोन से कम मापदंड वाले प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध है। बावजूद इसके शहर में बड़ी मात्रा में प्लास्टिक की खपत हो रही है। इसका अंदाजा इससे लगाया जाता है कि शहर में रोजाना 75 टन प्लास्टिक कचरा निकल रहा है। जो साबित कर रहा है कि लोग प्लास्टिक और इससे बनी सामग्री का अंधाधुंद उपयोग कर रहे हैं। बगैर यह जाने कि प्लास्टिक पर्यावरण के साथ ही आम आदमी की सेहत को भी बिगाड़ रहा है। बड़ी बात यह है कि इतनी मात्रा में प्लास्टिक कचरा निकलने के बाद भी जिम्मेदारों द्वारा इसे राकने के लिए कोई बड़ी कवायद नहीं की जा रही है। इस अमानक प्लास्टिक से होने वाले खतरों पर कुछ समय में कई अध्ययन हुए, जिनमें मछलियों, गायों के साथ मानव शरीर(फेफड़ों) पर भी इसका प्रभाव बताया गया। बावजूद इसके अमानक पोलिथीन और प्लास्टिक पर कार्रवाई में कमी प्लास्टिक प्रदूषण को न्यौता दे रहा है।

