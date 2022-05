सुबह का 0.1 डिग्री उतरा तो रात का पारा 1.5 डिग्री चढ़ गया

- आग उगलती गर्मी से रात भी रही गर्म, मौसम विभाग ने चौबीस घंटों के लिए जताई थी लू की संभावना

उज्जैन.

12 मई को दिन का तापमान जहां 44.5 डिग्री था, 13 को 0.1 डिग्री उतरकर 44.4 डिग्री रह गया। लेकिन 12 को दिन भर की तपन से रात काफी गर्म रही। मौसम विभाग से जारी तापमान कार्ड में गुरुवार की रात का पारा 28 डिग्री जा पहुंचा, जो एक रात पहले 26.5 डिग्री था।

इधर 13 मई को सुबह जारी पूर्वानुमान में मौसम विभाग ने 24 घंटे विशेष सतर्कता की हिदासयत दी थी। मौसम विभाग ने लू की संभावना जाहिर कर अपने पूर्वानुमान में प्रदेश के 31 जिले बताए थे, जिनमें उज्जैन भी शामिल था। आग उगलती इस गर्मी के कारण दिन में घबराहट रही, वहीं रात में भी लोग गर्मी से राहत पाने के लिए करवटें बदलते रहे। 28 डिग्री टेम्परेचर में पंखे की हवा भी बेअसर रही, जिससे पसीने के कारण गादी, तकिए गीले होते रहे। 12 मई की गर्म रात के कारण 13 की सुबह 47 प्रतिशत आद्रता थी, जिससे उठी उमस से लोगों को पसीना-पसीना कर दिया। इधर स्वास्थ्य विभाग ने भी गर्मी से राहत के लिए थोड़ी-थेड़ी देर में पानी के अलावा पेयपदार्थ सेवन की सूचना जारी की।

