दो वर्ष पूर्व 2347 स्कूल एक परिसर एक शाला में मर्ज होकर 1700 रह गए, अब सीएम राइज योजना में 180 रह जाएंगे

- सीएम राइज स्कूल में पांच एकड़ जमीन जरूरी, पहले फेस में जमीन कम होने से 3 स्कूलों की बदली जगह, लेकिन भवन बनने के बाद

- सुबह 9 से शाम 5 बजे तक खुले रहेंगे सीएम राइज स्कूल

- सुबह 10 से शाम 4.30 बजे तक होगा अध्यापन

उज्जैन.

जिले में प्राथमिक, माध्यमिक, हाई स्कूल व हायरसेकंडरी 2347 स्कूल जब 'एक परिसर एक शालाÓ(ईपीईएस) योजना में आए तो घटकर इनकी संख्या करीब 1700 रह गई। अब जब सीएम राइज योजना आई तो इनकी संख्या और घटकर 180 रह जाएगी। सीएम राइज स्कूल के 15 किमी के दायरे वाले सभी सरकारी स्कूल इसमें मर्ज हो जाएंगे। सीएम राइज स्कूल में केजी-1 से लेकर हायरसेकंडरी तक की पढ़ाई होगी। मतलब सीएम राइज स्कूल के 15 किमी दायरे वाले सभी प्राथमिक, माध्यमिक, हाई स्कूल व हायरसेकंडरी स्कूल एक ही स्कूल परिसर में मर्ज हो जाएंगे, जिससे स्कूलों की संख्या घटकर 180 रह जाएगी। इधर सीएम राइज स्कूल की पहली शर्त 5 एकड़ परिसर है, जिसके चलते पहले फेस के 8 सीएम राइज स्कूलों में से तीन का स्थान बदलना पड़ रहा है। हालांकि नए स्थान पर भवन बनने तक ये स्कूल वर्तमान भवन में ही संचालित होंगे, जिससे इनके १५ किमी दायरे वाले स्कूलों का इनमें मर्ज होना संशय में है।

