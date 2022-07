छ साल में 3.83 लाख पौधे रोपे लेकिन पोस्टर से निकलकर जमीन पर नहीं आ सकी ग्रीन सिटी उज्जैन

- पेड़ों , हरियाली और पर्यावरण प्रदूषण पर किसी का ध्यान नहीं

- बड़ा मुद्दा: प्रदूषण के आंकड़े चिंता में डाल रहे, लेकिन किसी भी पाटर्री के संकल्प में नहीं मिली जगह

- बड़ा सवाल: बिना हरियाली कैसे सुधरेगी आबोहवा, सिर्फ आरोप-प्रत्यारोप से ऊपर उठकर करना होगा काम



पत्रिका स्पॉटलाइट अतुल पोरवाल उज्जैन.

किसी भी शहर की सेहत का अंदाजा वहां की हरियाली और ध्सवच्छ पर्यावरण से होता है। नगर निगम का पिछला चुनाव 2015 में हुआ था। अब सात साल फिर लोकतंत्र का पर्व चल रहा है, जिसमें शहर को तकनिकी संपन्न, कांक्रीट का जंगल, सिंहस्थ, क्षिप्रा और युवाओं पर जरूर दर्शाया गया है। लेकिन शहरी पर्यावरण के फेफड़े कहे जाने वाले पेड़ों, हरियाली और पर्यावरण प्रदूषण पर किसी का ध्यान नहीं है। यही कारण रहा कि ७ वर्षों के दौरान 3.83 लाख रोपने के बावजूद ग्रीन सिटी पोस्टर से बाहर निकल कर जमीन पर नहीं आ सकी।शहर में सिटी फारेस्ट का कॉन्सेप्ट आज तक कॉन्सेप्ट भर ही है। राजनेता मानते हैं, यह प्राथमिकता में शामिल होना चाहिए, लेकिन इच्छाशक्ति दिखाने की जरूरत है।चुनाव के मौके पर आखिर हरियाली की बात क्यों, बात इसलिए कि वन मंत्री ने 2021 में घोषित वन निती में हमारा उज्जैन जिला महज 0.5 फीसदी हरियाली के साथ फिसड्डी रहा। शहर की स्थिति करीब 10 से 12 प्रतिशत के साथ थोड़ी ठीक है। जबकि मानक दृष्टि से देखें तो 33.3 प्रतिशत भू-भाग पर हरियाली होना चाहिए। कम से कम 20 प्रतिशत हरियाली होने पर हम आसानी से श्वास ले पाएंगे। इधर हरियाली कम है, उधर वाहन तेज गति से बढ़ रहे हैं। प्रदूषण का मानक पीएम(पर्टिकुलेट मैटर)2.5 में भी लगातार इजाफा हो रहा है। इतना ही नहीं भू-जल स्तर भी रसातल की ओर बढ़ता जा रहा है। इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है। नहीं तो पानी की तरह हमारे दरख्त भी सिर्फ कागजी योजनाओं में ही हरियाली फैलाएंगे।

Ujjain is not a green city and not avair politician and administration