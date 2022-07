ऐसा क्या हुआ कि हाशिए पर पोलिटेक्निक कॉलेज की एक ब्रांच...

- बीस साल से अतिथि शिक्षकों के भरोसे चल रही पोलिटेक्निक कॉलेज की प्लास्टिक टेक्नोलोजी ब्रांच

पत्रिका एक्सक्लूसिव अतुल पोरवाल उज्जैन.

एक ओर जहां प्लास्टिक इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए शहर में प्लास्टिक क्लस्टर स्थापना की परमिशन मिल चुकी है, वहीं उज्जैन के पोलिटेक्निक कॉलेज में २० साल से प्लास्टिक टेक्नोलोजी का कोर्स अतिथि शिक्षकों के भरोसे चल रहा है। इस ब्रांच के लिए तीन स्थायी शिक्षकों की स्वीकृति है, लेकिन जब से ब्रांच शुरू हुई अतिथि शिक्षकों से ही काम चलाया जा रहा है। जानकारों की मानें तो इस महत्वपूर्ण विषय के लिए कॉलेज में कम से कम ६ शिक्षक की आवश्यकता है, लेकिन आज तक एक भी स्थायी व्यख्याता नहीं मिल सका है। इसका विपरित परिणाम यह है कि अध्ययनरत छात्रों में से प्लेसमेंट चंद विद्यार्थियों को मिल पा रहा है। इसका प्रमाण कुछ वर्षों का प्लेसमेंट परिणाम दे रहा है। पत्रिका ने जब पोलिटेक्निक कॉलेज से जानकारी इकट्ठा की तो वर्ष २०१८ से २०२१ तक इस ब्रांच में १३७ बच्चों ने एडमिशन लिया। जबकि इन्हीं वर्षों में यहां से केवल २६ विद्यार्थियों का प्लेसमेंट हो सका है। बता दें कि पोलिटेक्निक कॉलेज में प्लास्टिक टेक्नोलोजी ब्रांच के लिए ३ व्याख्याता की स्वीकृति है, वहीं विभागाध्यक्ष(एचओडी) पद की स्वीकृति नहीं है। बरसों से रिक्त व्याख्याता पद भरने के लिए कई बार पत्र व्यवहार हुआ, लेकिन अब तक सफल परिणाम नहीं मिल सके। इसका खामियाजा छात्र भुगत रहे हैं।

