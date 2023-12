बघेसुर महोत्सव : वन और वन्य जीवों की सुरक्षा हम सभी का दायित्व

प्राथमिक शाला गाटा में बघेसुर महोत्सव का आयोजन

मानव एवं वन्य जीवों के द्वंद्व से बचने आपसी सामंजस्य जरूरी है

Baghesur Mahotsav: Protection of forests and wildlife is the responsibility of all of us