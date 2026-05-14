बांधवगढ़ का ‘जेंटलमैन’ चला गया, टूरिस्ट का फेवरेट बाघ ‘पुजारी’ अब कभी नहीं दिखेगा

सोशल मीडिया पर भी बाघ पुजारी की मौत से शोक की लहर है। कई यूट्यूबर और फोटोग्राफर भी उसके जाने से बेहद दुखी हैं। उनका कहना है कि जंगल सफारी के दौरान पुजारी की जब साइटिंग होती थी तो वो अक्सर जिप्सी के सामने आ जाता था। और काफी देर तक फोटो खींचने का मौका देता था। ऐसा लगता था कि वो खुद ही फोटो खिंचाने आया हो। वाइल्ड लाइफ लवर्स के लिए यह बेहद दुख की घड़ी है। कई लोगों ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि अलविदा, जेंटलमैन, तुम्हारी वो 'रॉयल वॉक' हमेशा याद आएगी।