बापू ने समाज को सत्य और अहिंसा का संस्कार दिया, तो लालबहादुर शास्त्री स्वाभिमान के प्रतीक हैं

कांग्रेस ने महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को दी श्रद्धांजलि, जिले भर में चला स्वच्छता अभियान

Bapu gave the values of truth and non-violence to the society, then Lal Bahadur Shastri is a symbol of self-respect