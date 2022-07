ब्लैकमेलिंग: वीडियो वायरल करने के नाम पर रेलवे कर्मचारी से मांग रहे थे पैसे

थाना में मामला दर्ज

उमरिया. इन दिनों असमाजिक तत्वों ने अपराध तरीका बदल दिया है। पहले तो इनके द्वारा किसी का कहीं भी वीडियो बनाकर अपने जाल में फंसाया जाता है, फिर इसके बाद संबंधित व्यक्ति को ब्लैकमेलिंग करने कार्य शुरू कर दिया जाता है। ऐसे मामालों में अगर संबंधित पीडि़त व्यक्ति ने अगर पैसे नहीं दिए तो उसे तरह-तरह से परेशान किया जाता है। इतना ही उसकी जो वीडियो बनाई जाती है उसे वायरल कर देने की धमकी देकर लाखों रुपए वसूलने कारोबार करते हैं। ऐसे कई मामले हैं जो बदनामी के डर से थानों तक नहीं पहुंचते हैं। इसी बात का फायदा उठाकर अपराधियों द्वारा संबंधित व्यक्ति को परेशान करने का कार्य किया जाता है। अपराधिक प्रवृत्ति के लोग यह ऐसा इसलिए कर पाते हैं कि लोगों में जागरूकता नहीं है। इसलिए वो बदनामी के डर से चुपचाप इनकी बातों को सुनते व मानते रहते हैं। ऐसा ही एक मामला चंदिया थाना अंतर्गत आया है। जिसमें रेल कर्मचारी से वीडियो वायरल करने के नाम पर आरोपी पैसों की मांग कर रहे थे। पीडि़त की शिकायत पर पुलिस ने कंचन साहू निवासी चंदिया एवं पाली निवासी अजय चौधरी के विरुद्ध धारा 384, 34 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है।

फोन पर कर्मचारी को दी जा रही थी धमकी

जानकारी के अनुसार फरियादी रेल कर्मचारी ने चंदिया पुलिस को शिकायत की है। दोनों युवक किसी वीडियो को लेकर उस पर दबाव बना रहे थे और मोटी रकम की मांग कर रहे थे। घर आकर और फोन के माध्यम से पैसे न देने पर वीडियो वायरल करने की धमकी दे रहे थे और नौकरी पर खतरा बता रहे थे। इससे पूरा परिवार दहशत में था।

Blackmailing: In the name of making the video viral, the railway employee was demanding money