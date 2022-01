सार्वजनिक स्थानों में नहीं हो रही कोरोना टेस्टिंग

हर दिन बढ़ रहे मरीज

उमरिया. जिले में कोरोना की तीसरी लहर तेजी से पांव पसार रही है। हर दिन डेढ़ दर्जन से अधिक मरीज मिल रहे हैं। पॉजिटिव मरीजों की संख्या 264 पहुंच गई है फिर भी मैदानी स्तर पर लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे। बगैर मास्क लगाए ही लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं फिर कोरोना की जांच में कोताही बरती जा रही है। कुछ दिन पहले कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने रेलवे स्टेशन का निरीक्षण कर बाहरी लोगों को चिन्हित कर टेस्टिंग कराने के निर्देश दिए थे। आदेश के बाद स्वास्थ्य विभाग ने औपचारिकता कर और नाम मात्र के सैम्पल लेने के बाद अब स्टेशन में खाली काउंटर लगा हुआ है। यही हाल बस स्टैंड व अन्य भीड़-भीड़ वाले शासकीय स्थलों का है। एक तरफ कलेक्टर दिन रात सड़कों में घूमकर कोरोना रोकने में जुटे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ लापरवाही कर लोग प्रशासन की मंशा पर पानी फेर रहे हैं।

बस स्टैंड का भी यही हाल

बस स्टैंड परिसर में हर रोज तकरीबन आधा सैकड़ा बसे ठहरती हैं। उमरिया से लेकर कटनी, जबलपुर, रीवा, शहडोल के लिए सैकड़ों की संख्या में यात्री पहुंचते हैं। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए वर्तमान में यहां कोई सुविधा मौजूद नहीं है। पिछले दिनों कोरोना को रोकने कलेक्टर ने भीड़-भीड़ वाले सार्वजनिक स्थलों में कोरोना टेस्टिंग के लिए दिशा निर्देश दिए थे। यात्रियों के मुताबिक अभी तक यहां एक भी दिन जांच नहीं हुई। न ही बसों में सफर करने वाले लोगों की जांच हुई।

264 मरीज एक्टिव

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. आरके मेहरा ने बताया कि 20 जनवरी को 40 कोरोना पाजीटिव चिन्हित किए गए हैं। जिसमें पाली विकासखण्ड के 16 पुरूष-महिला, मानपुर विकासखण्ड के 13 पुरूष-महिला, करकेली विकासखण्ड में 11 पुरूष-महिला शामिल है। वर्तमान में 264 मरीज एक्टिव है जिसमें 19 मरीजों का ईलाज किया रहा है। 278 मरीजों को होम आईसोलेशन में रखा गया है। 20 जनवरी को 33 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया है।

