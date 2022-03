छात्राएं स्वयं करेंगी अपनी सुरक्षा, सीख रहीं जूडो-कराते और सेल्फ डिफेंस के गुर

पांच दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन

उमरिया. शासकीय महाविद्यालय उमरिया मे पांच दिवसीय आत्मरक्षा Self Defense के लिए प्रशिक्षण दिया गया । महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. सीबी सोदिया द्वारा छात्राओं को प्रेरित करते हुऐ कहा कि वे इस प्रशिक्षण में बढ़-चढ़कर भाग ले। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण का लाभ लेकर वह स्वयं की रक्षा करने में सक्षम बन सके। इस प्रशिक्षण में महाविद्यालय की छात्राओं को महिला थाना निरीक्षक अरुण द्विवेदी व सह निरीक्षक लता मेश्राम द्वारा जूड़ो कराटे व सेल्फ डिफेंस के गुर सिखाए गए। कार्यक्रम मे छात्राओं को विस्तार पूर्वक विभिन्न विधाओं का प्रशिक्षण दिया गया। शहीद भगत सिंह स्टेडियम में महाविद्यालय की छात्राओं द्वारा महिलाओं पर होने वाले अपराध विषय पर शानदार नाटक की प्रस्तुति की गई। इसके पश्चात रैली का आयोजन किया गया जिसमें महिला सशक्तिकरण हेतु नारे लगाए गए। इस कार्यक्रम में स्वामी विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शन प्रकोष्ठ प्रभारी प्रो. हेमलता लोक्श, प्रो. तुलसी रानी पटेल, जितेंद्र कुमार क्रीडा अधिकारी, प्रो. संध्या कुशवाह, पुलिस विभाग के समस्त अधिकारी व कर्मचारीगण एवं छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। उल्लेखनीय है कि महिलाओं के प्रति लगातार बढ़ रहे अपराधों के रोकथाम के लिए छात्राओं के साथ ही महिलाओं को भी आत्मरक्षा के गुर सिखाए जा रहे हैं। इसके लिए कॉलेजों व स्कूलों में कार्यक्रम आयोजित कर शिविर के माध्यम से छात्राओं को होने वाली परेशानियों को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। बताया गया छात्राएं आत्मरक्षा के लिए जो गुर सीख रहीं हैं, वह दूसरों की सुरक्षा के लिए भी काम आएगा। इसके साथ ही वे पूरे समाज को भी सुरक्षित कर सकती हैं।

Girls will protect themselves, learning judo-karate and self-defense tricks