पेयजल संकट वाले ग्रामों का करें चिन्हांकन, इससे निपटने बनाई जाए अतिरिक्त व्यवस्था

पेयजल एवं विद्युत संबंधी समस्याओं का 24 घंटे के भीतर निराकरण करने के निर्देश

आवश्यकता अनुसार जल का परिवहन कराने तैयार करें प्रस्ताव

Identify villages facing drinking water crisis, additional arrangements should be made to deal with it