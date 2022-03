12 को लगेगी लोक अदालत, बिजली विभाग से संबंधित प्रकरणों में मिलेगी विशेष छूट

लंबित प्रकरणों का किया जाएगा निराकरण

उमरिया. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सनत कुमार कश्यप ने बताया कि नेशनल लोक अदालत का आयोजन 12 मार्च को किया गया है। आयोजित नेशनल लोक अदालत मे विद्युत विभाग से संबंधित प्रकरणो मे छूट प्रदान की जाएगी। उन्होने बताया कि राज्य शासन द्वारा निर्णय अनुसार विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 126 एवं 135 के अंतर्गत न्यायालयों में लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिए 12 मार्च को होने वाली नेशनल लोक अदालत में लंबित प्रकरणों में निम्नदाब श्रेणी के समस्त घरेलू, समस्त कृषि, 5 किलोवाट भार तक के गैर घरेलू, 10 अश्वशक्ति तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को निम्नानुसार छूट दी जावेगी।

प्री-लिटिगेशन स्तर पर कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 30 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किये जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के बाद प्रत्येक छ: माही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी जावेगी।

लिटिगेशन स्तर पर कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 20 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किये जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के बाद प्रत्येक छ: माही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी जावेगी। ऐसे हितग्राहियों जिनके अदालत में प्रकरण लंबित हैं उनसे लोक अदालत में पहुंचने की अपील की गई है। जिससे उनके प्रकरणों की सुनवाई कर यथा उचित न्याय मिल सके। बताया गया है कि बिजली विभाग से संबंधित प्रकरणों के अलावा भी प्रकरणों की सुनवाई कर हितग्राहियों को लाभ दिलाया जाएगा।

Lok Adalat will be held on 12th, special exemption will be given in cases related to electricity department