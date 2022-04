घरों तक पहुंची फसल में लगी आग, लाखों का हुआ नुकसान, घर के सदस्य भी बुरी तरह झुलसे

अज्ञात कारणों से लगी आग

उमरिया. मानपुर थाना अंतर्गत अज्ञात कारणों से फसल में लगी आग की चपेट में आने से तीन घर भी जलकर राख हो गए। इस हादसे में घर के कुछ सदस्य भी झुलसे हैं। जिन्हे इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार ग्राम पटेहरा के कुटूरिया में किसानों की फसल रखी हुई थी। जिसमें अज्ञात कारणों से आग लग गई। फसल में लगी आग इतनी भयावह थी कि समीप ही बने तीन मकानों को भी अपनी आगोश में ले लिया। इससे पहले की आग पर काबू पाया जाता आग की लपटों ने फसल के साथ तीनो मकान जलकर स्वाहा हो गए। घर में आग लगने की वजह से सिलेंडर भी ब्लास्ट हो गया। बताया जाता है कि ग्रामीणों के द्वारा लगी आग को बुझाने का कार्य किया गया, बाद में फायर बिग्रेड की मदद से आग पर काबू पाया गया।

घटना की सूचना पर तहसीलदार राजस्व रमेश परमार सहित राजस्व टीम मौके पर पहुंची हैए और जरूरी मदद देने प्रयास में जुट गए। आग लगने से अमृत लाल, बाबू लाल एवं श्यामबहादुर पिता किशोरा पाल का मकान पूरी तरफ राख में तब्दील हो गया है। वही नन्दनी पिता मदीना पनिका, नन्दलाल पिता खदरईहा पाल, रमेश पिता राममिलन पाल भी इस हादसे से प्रभावित हुए है। आग लगने का कारण अज्ञात है। गर्मी के मौसम में जरा सी चिंगारी भी भयावह रूप ले रही है। इसमें न सिर्फ फसलों को नुकसान हो रहा है, बल्कि आसपास बने घर भी आग की लपटों की चपेट में आ रहे हैं। जिसके कारण लाखों का नुकसान हो रहा है। बताया जा रहा है कि गर्मी के इस मौसम में जरा सी लापरवाही के कारण लोगों की परेशानी का सबब बन रहा है। यह आग महज घरों व खेतों को ही नुकसान नहीं पहुंचा रही है। बल्कि इंसानी जिंदगी के साथ जंगलों में भी आग की लपटें फैल रही है। जिसके रोकथाम के लिए कोई पुख्ता इंतजाम नहीं हैं। समय पर लोगों तक मदद नहीं पहुंच पाती है और फिर इस तरह दुर्घटनाएं घटित हो जाती हैं।

The fire in the crop reached the houses, the loss of lakhs, the members of the house were also badly scorched