एसआई पर चाकू से हमला करने वाले आरोपी का तोड़ा घर

उमरिया. नौरोजाबाद थाना के मुण्डी खोली में 21 सितंबर की रात करीब 8 बजे आरोपी को पकडऩे गए नौरोजाबाद थाना के एसआई वेद प्रकाश सिंह पर चाकू से हमला दिया था। जिसके बाद फरार आरोपी गोलू कोल उर्फ प्रमोद कोल को गिरफ्तार भी कर लिया गया था। नौरोजाबाद पुलिस और राजस्व अमले द्वारा कार्रवाई करते हुए मंगलवार को आरोपी के घर को जेसीबी से ढहा दिया गया (The house of the accused who attacked the SI with a knife was demolished)। गौरतलब है आरोपी गोलू कोल नौरोजाबाद का शातिर अपराधी है। आरोपी के विरुद्ध नौरोजाबाद थाने धारा 307, 353 और पास्को एक्ट सहित कई मामलो में अपराध पंजीबद्ध है। नौरोजाबाद थाना प्रभारी डॉ. ज्ञानेंद्र सिंह बघेल ने कहा कि नौरोजाबाद थाना क्षेत्र अंतर्गत गंभीर अपराध घटित करने वालो को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस का कहना है क्षेत्र अपराधियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। जिससे अपराधियों की कार्यशैली में लगाम लगाई जा सके। पुलिस ने बताया कि इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।