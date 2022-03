पीडि़त ने कलेकटर से कहा-साहब! नहीं मिली मजदूरी, घर में बहुत तंगी है

जनसुनवाई: किसी ने पीएम आवास तो कोई मजदूरी के लिए पहुंचा

आसपास से पहुंचे ग्रामीणों की कलेक्टर ने सुनी समस्याएं

The victim told the collector - Sir! Wage not received, there is a lot of tightness in the house