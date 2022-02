राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थय कार्यक्रम में बच्चों से कहा- जीवन के किसी न किसी पड़ाव पर हर कोई तनाव में हैं

तनाव से मुक्त रहने विद्यार्थियों को दिए टिप्स

उमरिया. नगर में छात्र छात्राओं के जीवन और कार्यों की सफलता के लिए इन दिनों राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थय कार्यक्रम, जिला चिकित्सालय में पदस्थ वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. आरएल द्विवेदी एवं उनकी टीम द्वारा चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में देश की सबसे महत्वपूर्ण पीढ़ी युवाओं के लिए एक वृहद आयोजन एक स्कूल में किया गया। छात्र-छात्राओं के तनाव ग्रस्त जीवन जीने के कारण उसके परिणाम/प्रभाव और निवारण पर सारगर्मित चर्चा करते हुए डॉ. द्विवेदी ने कहा की बच्चों हम में से हर कोई जीवन के किसी न किसी पड़ाव पर तनाव का सामना अवश्य करता है। जीवन में हमेशा तनाव में रहना काफी हानिकारक होता है। इससे हमारी प्राकृतिक ऊर्जा समाप्त होती है और कई तरह की मानसिक/शारीरिक बीमारियाँ पैदा होती है। अगर हम तनाव का शिकार हैं तो इससे हमारे मन और शरीर का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ जाता है। मानसिक तनाव के कारण हम हर चीज से आशा छोडऩे लगते हैं। ऐसे समय में हम पढ़ाई-लिखाई, खाने-पीने और अन्य कामों को करने में गलतियाँ करते हैं या इनको करने में हमारी कोई रूचि नहीं रहती।

तनाव पैदा करने के कई कारणहो सकते हैं जैसे अपनी पढ़ाई या भविष्य की चिंता, दोस्तों की नाराजगी, धन, परिवार की व व्यक्तिगत समस्याएँ आदि। इसलिए जरुरी है की हमें तनाव का सामना करने या फिर उससे बचने का तरीका भी मालूम हो। मानसिक तनाव का सामना करने, दूर करने के उपाय के लिए नर्सिंग ऑफिसर नम्रता मिश्रा ने छात्र-छात्राओं को संबोधित करते हुए सही योजना बनाकर पहले से ही आने वाले कल की तैयारी करने, पुरानी सफलताओं को याद करने, समूह में काम करने की आदत डालनें, तनाव महसूस होने पर स्वयं से और किसी अपने से जरूर बात करने, पढ़ाई या काम करते समय बीच बीच में लम्बी और गहरी सांस लेेने, पर्याप्त आराम करे और पूरी नींद लेने, दिल खोल कर हँसने, सुन्दर स्थानों पर जाकर प्राकृतिक नज़ारे देखने, धीमा/हल्का संगीत सुनने, सही व संतुलित खानपान रखे, फास्टफूड और सॉफ्ट ड्रिंक इस्तेमाल न करने, मोबाइल व अन्य गैजेट्स को कम से कम उपयोग करने तथा मैदानी खेलों को खेलें और रोजाना व्यायाम करने के सुझाव दिए। अंत में संस्था प्रमुख ने छात्र-छात्राओं को मिले ज्ञान के प्रति जिला चिकित्सालय से आई टीम व उनके प्रयास हेतु आभार व्यक्त किया।

Told the children in the National Mental Health Program - Everyone is under stress at some point in life