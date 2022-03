महुआ बीनने गए ग्रामीणों ने लगाई थी आग, सात एकड़ में लगी गेहूं की फसल हुई खाक

लाखों रुपए नुकसान का आकलन

उमरिया. जनपद मानपुर के ग्राम टिकुरी में भीषण आग लगने से कई किसानों के गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई। घटना रविवार दोपहर 2 बजे की बताई जा रही है। बताया जाता है कि स्थानीय किसान विश्वनाथ कोरी, मुन्ना कोल, हेतराम कोल, सेखन लोनी की खेत में खड़ी गेहूं की फसल पूरी तरह से आग की चपेट में आ गई जो जलकर खाक हो गई है। घटना के बाद हादसे की जानकारी पुलिस को भी दी गई है, जिसके बाद कुछ ही देर में अमरपुर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई थी। बताया जाता है कि खेत के करीब ही एक महुआ का पेड़ लगा है जिसके नीचे किसी ने आग लगाई थी। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि वह आग धीरे-धीरे खेत तक पहुंची और पूरी फसल को जलाकर खाक कर दिया। खेत में लगी आग को देखकर शैलेन्द्र, उमेश, सुरेंद्र जायसवाल, उमेश, रामकुशल लोनी सहित दो दर्जन से अधिक युवकों ने पानी आदि की मदद से घंटों कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू तो पा लिया, परन्तु इस बीच करीब 7 एकड़ में लगी गेंहू की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई।

उल्लेखनीय है कि इन दिनों गर्मियों का सीजन चल रहा है। जिसके तहत वन विभाग के साथ आसपास रहने वाले लोगों को भी चौकन्ना रहने की आवश्यकता है। लोगों की जरा सी लापरवाही उनके लिए मुसीबत खड़ी कर सकती है। इन दिनों महुआ गिर रहा है और इस महुए को बीनने के लिए अलसुबह ग्रामीण खेत व जंगल का रुख कर रहे हैं। इस दौरान सुबह हल्की ठंड रहती है जिससे बचने के लिए ग्रामीण अक्सर आग का सहारा लेते हैं और लापरवाहीवश वे उस आग को बुझाना भूल जाते हैं। जिसके चलते धीरे-धीरे वह आग पूरे क्षेत्र में फैल जाती है और लोगों को दुर्घटना शिकार होना पड़ता है। जरा सी लापरवाही लोगों के लिए बड़ी मुसीबत बन जाती है। जिसका खामियाजा नुकसान के रूप में ग्रामीणों को भुगतना पड़ता है।

Villagers who went to pick up Mahua had set fire, wheat crop in seven acres was destroyed