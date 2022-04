रजिस्टर्ड ब्रांड का मार्क लगाकर बेच रहा था नकली माल, न्यायालय ने सुनाई एक साल की सजा

50 हजार रुपए का अर्थदण्ड भी लगाया

उमरिया. उमरिया समेत नगर के अन्य क्षेत्रों में ब्रांडेड सामानों का मार्क लगाकर नकली सामान बेचा जा रहा है। जिसके कारण ग्राहण लुट रहे हैं। ग्राहक दुकानदारों पर भरोसा करके ब्रांडेड सामानों का मार्ग देखकर नकली सामान घर ले आते हैं। खासतौर से इलेक्ट्रॉनिक सामानों की कालाबाजारी जोरशोर से की जा रही है। दुकानदारों द्वारा ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में ब्रांडेड सामनों मार्क लगाकर बाजार में नकली सामानों की बिक्री की जा रही है। जिसकी रोकथाम के लिए यदा कदा ही कार्रवाई की जाती है। ऐसा ही एक मामला न्यायालय पहुंचा। जिसमें न्यायाधीश ने साक्ष्यों को सही पाते हुए दुकानदार को सजा सुनाई है।

मीडिया प्रभारी अभियोजन उमरिया नीरज पाण्डेय ने बताया कि 4 सितंबर 2014 को मेसर्स स्पीड सर्च एण्ड सिक्योरिटी नेटवर्क प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी मोहाली चंडीगढ़ का फील्ड ऑफीसर राजेश शर्मा उमरिया में मार्केट सर्वे के लिए आया हुआ था। मार्केट सर्वे के दौरान उसे पता चला कि उमरिया में मेसर्स शर्मा रेडियो सेंटर जो कि प्रकाश द्वार के पास है, का मालिक मोतीलाल शर्मा उसकी आधिकारिक कम्पनी आईएफएमए के रजिस्टर्ड ब्रांड पोलर के नाम से नकली नाम का मार्क लगाकर टेबल पखे मार्केट में बेचने व सप्लाई का काम करता है जिस कारण उसकी कंपनी व सरकार को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है, जिस पर फरियादी राजेश शर्मा द्वारा सूचना पुलिस थाना उमरिया को दी गई। आरोपी के विरुद्ध थाना उमरिया में अपराध क्रमांक 437/2014 कॉपीराईट की धारा 63 व 65 के अधीन मामला पंजीबद्ध कर सम्पूर्ण विवेचना पश्चात अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। राज्य की ओर से मामले में सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी नीरज पाण्डेय एवं सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जतिन तिवारी द्वारा सशक्त पैरवी की गई। जिनके तर्को से सहमत होकर आरोपी को दण्डित किया गया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रामप्रकाश अहिरवार के न्यायालय द्वारा आरोपी मोतीलाल शर्मा को कॉपीराईट की धारा 63 के अंतर्गत 01 वर्ष का कारावास एवं 50 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

Was selling counterfeit goods by putting registered brand mark, the court sentenced one year