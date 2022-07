इस ग्राम पंचायत के लोगों ने आखिर क्यों किया मतदान का बहिष्कार, 411 मतदाताओं वाले बूथ में पड़े महज 10 वोट

मानपुर जनपद के ग्राम मरदरी में परिसीमन को लेकर नाराजगी

उमरिया. मानपुर जनपद पंचायत में द्वितीय चरण में 1 जुलाई को विभिन्न पदो ंके लिए मतदान संपन्न हुए। जिले के ग्राम मरदरी में पंचायत चुनाव का ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार किया। बताया जाता है कि 411 मतदाताओं वाले पोलिंग बूथ में महज 10 वोट पड़े हंै।

मतदान न करने की वजह ग्राम पंचायत के परिसीमन को लेकर ग्रामीणों में नाराजगी बताई जा रही है। ग्राम पंचायत धमोखर के सम्मिलित ग्राम मरदरी में ग्रामीणों द्वारा अपनी समस्यायों को पूरा कराने की मांग को लेकर पूर्व से मतदान के बहिष्कार की घोषणा की गई थी। मतदान के बहिष्कार की जानकारी के बाद अपर कलेक्टर एवं उपजिला निर्वाचन अधिकारी मौके पर पंहुचे और ग्रमीणों को मतदान करने की अपील की जिसके बाद भी ग्रमीण मतदान के लिए नहीं राजी हुए। जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत दूसरे चरण के मतदान में एक जुलाई के मानपुर जनपद पंचायत में चुनाव संपन्न हुए हैं। अन्य मतदान केंद्रों में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। काफी संख्या में महिला, बुजुर्ग एवं युवाओं ने मतदान किए।

देर रात तक सामग्री जमा कराने आइटीआइ पहुंचे मतदान कर्मी

राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार उमरिया जिले मानपुर जनपद पंचायत में विभिन्न पदों के लिए मतदान शांति पूर्ण तरीके से संपन्न हो गया। बड़ी संख्या में मतदाताओं ने मतदान कर लोकतंत्र पर आस्था व्यक्त की । मानपुर जनपद पंचायत में कुल 82 प्रतिशत मतदान हुआ जिसमें महिलाओ के मतदान का प्रतिशत 81, पुरुषों के मतदान का प्रतिशत 83 रहा। जिला प्रशासन ने शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष निर्वाचन की संपूर्ण व्यवस्था कर रखी थी। सूचना मिलते ही कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव एवं पुलिस अधीक्षक प्रमोद सिन्हा स्वयं मौके पर पहुंच कर समस्याओं का समाधान कराया। मतदान समाप्ति के बाद मतदान कर्मी रात्रि 10 बजे से मतदान सामग्री जमा करने आईटीआई कालेज पहुंचने लगे, यह सिलसिला देर रात्रि तक चलता रहा। मतदान सामग्री जमा कराने के बाद ही मतदान कर्मी, अपने गंतव्य की ओर रवाना हुए। अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी अशोक ओहरी द्वारा सामग्री वापसी स्थल का अवलोकन किया गया, उनके साथ एसडीएम मानपुर सिद्धार्थ पटेल उपस्थित रहे।

