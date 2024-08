Weekly Horoscope 11 to 17 august: नए सप्ताह में वृषभ, कर्क समेत 3 राशियों पर धन वर्षा, साप्ताहिक राशिफल में जानें अपना भविष्य

Weekly Horoscope 11 to 17 August 2024: ग्रह गोचर के लिहाज से 11 अगस्त से 17 अगस्त का सप्ताह महत्वपूर्ण है। 16 अगस्त को सूर्य गोचर कर सिंह राशि में प्रवेश करेंगे और त्रिग्रही योग बनाएंगे। अभी बुध सिंह राशि में वक्री हैं। इन सभी घटनाओं का असर सभी राशियों पर पड़ेगा। साप्ताहिक राशिफल मेष से कन्या 11 अगस्त से 17 अगस्त के अनुसार इस समय 3 राशियों पर धन वर्षा होगी। पढ़ें साप्ताहिक भविष्यवाणी (Saptahik Rashifal In new week) …