लाचार पिता नहीं दे पाया दहेज तो वर पक्ष ने कर दिया ये कारनामा, अब सड़कों में भटक रहा बाप

Dowry in Uttar Pradesh: एक बार फिर दहेज लोभियों ने एक पिता को सरेआम जलील किया। पुलिस कार्रवाई करना तो दूर सुन तक नहीं रही।

Updated: May 08, 2022 12:58:28 am

एक बाप के दरवाजे से बिन बेटी की विदाई के ही बारात लौट जाए तो इसका दर्द एक बाप ही समझ सकता है। न केवल धन दौलत का नुकसान होता है बल्कि तमाम लोगों के तानों का भी सामना करना पड़ता है। लेकिन समाज में ऐसे भी तमाम लोग हैं जो दहेज की लालच में दूसरे बाप का दर्द भूल जाते हैं। एक ऐसा ही मामला है उन्नाव को सोहरामऊ थाना क्षेत्र के खैलामऊ गांव का। यहां 02 मई को आई बारात दौरान वधू पक्ष से दहेज की मांग पूरी न करने पर वर पक्ष ने हंगामा कर बिना दुल्हन के बारात वापस लेकर लौट गए थे। लाखों रुपये का नुकसान होने पर वधू पक्ष सदमे में आ गया और कार्रवाई के लिए पुलिस से शिकायत की। मगर पुलिस से कार्रवाई न किए जाने पर पीड़िता ने एसपी को शिकायती पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है।

Barat Return without Bride because of Dowry in Unnao