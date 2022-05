मंत्री बेबीरानी मौर्य ने स्टाफ से उतरवाए शू-कवर, सोशल मीडिया वीडियो हो गया वायरल, क्या बोली मंत्री

Cabinet Minister BabyRani Maurya Viral Video: मंत्री बेबीरानी मौर्य का एक वीडियो शनिवार शाम से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिसमें अपने स्टॉफ से शू कवर उकरवाते नजर आ रही हैं।

Updated: May 14, 2022 10:39:48 pm

महिला कल्याण एवं बाल विकास पुष्टाहार मंत्री बेबीरानी मौर्य का एक वीडियो शनिवार शाम से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। 12 सेकेंड के इस वीडियो में वह खड़ी हैं और एक युवक उनके सैंडलों पर चढ़े शू-कवर उतार रहा है। यह वीडियो उन्नाव के बीघापुर की एक पुष्टाहार यूनिट के निरीक्षण के बाद का बताया जा रहा है। इसे लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा छिड़ी है।

Cabinet Minister Baby Rani Maurya Video Viral While got put Off Shoe