कोरोनावायरस मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए जिला प्रशासन ने टेलीमेडिसिन के माध्यम से लोगों को सलाह देने का निर्णय लिया है। इसी क्रम में जिला अस्पताल के विशेषज्ञ चिकित्सक को के नंबर जारी कर उनसे फोन पर चला लेने की जानकारी दी गई है। जिसमें जिला अस्पताल के सभी विशेषज्ञ डॉक्टर शामिल है।

डॉक्टर से परामर्श लेने के लिए अब अस्पताल आने की जरूरत नहीं, घर बैठे इन नंबरों से प्राप्त करें जानकारी,See how the ruckus happened in the video, case filed against 25 people who vandalized in the tehsil,See how the ruckus happened in the video, case filed against 25 people who vandalized in the tehsil,डॉक्टर से परामर्श लेने के लिए अब अस्पताल आने की जरूरत नहीं, घर बैठे इन नंबरों से प्राप्त करें जानकारी,डॉक्टर से परामर्श लेने के लिए अब अस्पताल आने की जरूरत नहीं, घर बैठे इन नंबरों से प्राप्त करें जानकारी