एक के बाद एक कई धमाकों से दहला उन्नाव गैस प्लांट, दर्जनों ट्रेनें रोकीं, 5 किलोमीटर एरिया में हाईअलर्ट

उन्नाव. जनपद के दही चौकी इलाके में हिंदुस्तान पेट्रोलियम के गैस रिफलिंग प्लांट में आग लग गई, जिसके बाद एक के बाद एक कई धमाके हुए। अचानक टैंक में भीषण आग लगने के बाद प्लांट में भगदड़ मच गई। सूचना मिलते ही दमकल की दर्जनों गाड़ियां मौके पर पहुंची। आनन-फानन में डीएम, एसपी सहित प्रशासनिक अफसर भी मौके पर पहुंचे। एहतियात के तौर पर प्रशासन ने आसपास की फैक्ट्रियों और गांवों को खाली करा लिया है। साथ ही प्लांट के आसपास में आवागमन बंद करने के साथ ही करीब 4-5 किमी के क्षेत्र को हाईअलर्ट घोषित कर दिया गया। वहीं, लखनऊ-कानपुर रूट पर दर्जनों ट्रेनों को सोनिक रेलवे स्टेशन के पास रोक लिया गया। साथ ही लखनऊ-कानपुर हाइवे पर कानपुर-लखनऊ लेन को बंद कर दिया गया।

डीएम देवेंद्र कुमार पांडेय ने दावा किया है कि कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझ चुकी है। अब स्थिति सामान्य हो गई है। वहीं आग से झुलसे प्लांट के तीन लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उत्तर प्रदेश के आईजी कानून-व्यवस्था प्रवीण कुमार ने बताया कि गैस लीक पर नियंत्रण पा लिया गया है। फिलहाल, वातावरण सामान्य होने पर कुछ वक्त लगेगा। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि अचानक टैंक में भीषण आग लगने के बाद प्लांट में भगदड़ मच गई। वहां पर मौजूद लोगों ने बताया कि टैंक का वॉल्व लीक होने के बाद आग लगी है।

A gas tank has exploded at Hindustan Petroleum Corporation Plant in Unnao. Fire tenders are at the spot. https://t.co/4z3wZcaZcD pic.twitter.com/35bv0tdKiW