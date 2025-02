दामाद से झगड़ा, बेटी को समझाने गये पिता ने सर पटक‌ दी जान, सीओ बोले- मृतक शराब के नशे में था

Father lost his life in fight between his daughter and son-in-law उन्नाव में बेटी और दामाद के झगड़े से क्षुब्ध पिता ने अपना सर दीवाल और ई-रिक्शा पर पटक दिया। जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। मृतक दामाद से झगड़ा को लेकर बेटी को समझाने के लिए आया था। लेकिन बात बनी नहीं। सीओ ने बताया कि मृतक पत्नी ने तहरीर दी है।

उन्नाव•Feb 19, 2025 / 06:03 pm• Narendra Awasthi

Father lost his life in fight between his daughter and son-in-law उन्नाव में चार बेटियों के पिता की उस समय दर्दनाक मौत हो गई। जब वह बेटी और दामाद के बीच झगड़े की खबर सुनकर उनके बीच चला गये। इस दौरान उन्होंने बेटी को समझने का प्रयास किया। लेकिन बात बढ़ती चली गई। मामला ग्राम प्रधान के पास पहुंचा। लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। इन सब बातों से क्षुब्ध पिता ने अपना सर ई-रिक्शा और जमीन में पटक दिया। जिसे उसे अंदरूनी चोटें आई । सीओ ने बताया कि मृतक खड़े-खड़े गिर गया। संभवत हार्ट अटैक से उनकी मौत हुई है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मृतक परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल है। घटना अजगैन थाना क्षेत्र की है।