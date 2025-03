उन्नाव: 169 एटीएम कार्ड के साथ चार गिरफ्तार, आठ जिलों में मुकदमा दर्ज

उन्नाव•Mar 08, 2025 / 05:41 pm• Narendra Awasthi

Four arrested including accused of 25 cases with 169 ATM cards उन्नाव में पुलिस ने 169 एटीएम कार्ड के साथ चार को गिरफ्तार किया है। जिनके पास से दो फर्जी और दो ओरिजिनल नंबर प्लेट भी बरामद हुआ है। पकड़े गए अभियुक्तों में दो प्रतापगढ़ और दो उन्नाव के रहने वाले हैं। जिनके खिलाफ लखनऊ, रायबरेली, उन्नाव, अयोध्या, सुल्तानपुर, अमेठी, प्रयागराज, सीतापुर में मुकदमा दर्ज है। पुलिस लाइन सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में अपर पुलिस अधीक्षक ने खुलासा करते हुए बताया कि पकड़े गए जालसाजों ने कई घटनाओं में हाथ होना स्वीकार किया है। ‌ दही थाना पुलिस को यह सफलता मिली है।