पीड़िता का आरोप, नाम बदलकर महीनों तक आरोपी ने किया दुष्कर्म, गर्भवती होने पर धर्म परिवर्तन का दबाव

Girl Kidnapped Molested by Man for months forced to Change Religion- पीड़ित युवती का आरोप है कि एक दिन रोहित नाम के एक लड़के ने उसका अपहरण कर लिया और किसी स्थान पर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोपी ने उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया जिससे वह गर्भवती हो गई। इसके बाद आरोपी उसे छोड़ कर चला गया।