पत्नी की हत्या कर पुलिस स्टेशन पहुंचा पति, बोला-पत्नी के चरित्र पर था शक, मैंने उसको मार डाला

उन्नाव के हसनगंज कोतवाली क्षेत्र के अहमदपुर वादे गांव में एक सनकी पति ने अपनी पत्नी की उसकी साड़ी से गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद खुद कोतवाली पहुंचकर अपने जुर्म की जानकारी पुलिस को दी। यह सुनकर पुलिस के भी हाथ पांव फूल गए। आनन-फानन में पुलिस उसके गांव पहुंची तो गांव वालों को भी उसकी जानकारी हुई। पुलिस ने पति को हिरासत में पत्नी के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उधर, मौत से पूरे गांव में कोहराम मचा है। पुलिस आरोपित पति को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।

Husband Doubting his Wife of Extra Marital Affair Killed Her