यहां महिलाएं अपने ब्लॉउज और बच्चों के बस्तों में रखकर बिकती है अवैध शराब, पुलिस का एक्शन

Liquor News: शराब का अवैध धंधा महिलाओं और बच्चों के मोहरा बनाकर खुले आम चलाया जा रहा है। महिलाएं कहीं अपने आंचल तो कही अपने ब्लॉउज में छुपाकर शराब पहुंचाती हैं। पुलिस टीम ने एक्शन में आकर धर दबोचा।

शराब अवैध कारोबार में बच्चों और महिलाओं को शामिल कर लिया। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में पुलिस ने अवैध शराब बेचने वाले एक सरगने को भंडाफोड़ किया। इसमें महिलाएं से लेकर बच्चे तक शराब बेच रहे थे। आबकारी अधिकारी करुणेंद्र सिंह के निर्देश पर चल रहे अवैध व कच्ची शराब के विरुद्ध अभियान में आबकारी निरीक्षक सदर कुलदीप बहादुर सिंह ने पुलिस के साथ मिलकर शांति कुमार पुत्र कन्हई कोरी निवासी रामसिंह खेड़ा अचलगंज को कोरारी नहर पुलिया अचलगंज से 20 लीटर अवैध शराब के साथ पकड़ा।

Illegal Liquor Selling in Unnao Police took Action and Caught them