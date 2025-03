एसपी के निर्देश पर जिले में 1000 से अधिक व्यक्तियों को दिया गया रेड कार्ड, जानें क्यों?

उन्नाव में आगामी त्यौहारों को देखते हुए पुलिस प्रशासन लोगों को रेड कार्ड जारी कर रहा है। बैंड बाजा और डीजे संचालकों को बुकिंग कराने वालों का पूरा विवरण रखना को कहा गया है।

उन्नाव•Mar 05, 2025 / 09:21 pm• Narendra Awasthi

SP instructions, more than 1000 people given red cards in district आगामी त्यौहारों को देखते हुए पुलिस प्रशासन सतर्कता व्रत रहा है। पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर ने सभी थाना प्रभारियों को होली, रमजान, ईद त्योहारों को देखते हुए निर्देश दिए हैं कि अपने-अपने क्षेत्र में चिन्हित हुड़दंग करने वालों को रेड कार्ड जारी करें। उन्हें चेतावनी दे कि किसी प्रकार का विवाद न करें। ‌जिसको देखते हुए जिले के सभी थाना प्रभारियों ने अपने-अपने क्षेत्र के चिन्हित व्यक्तियों को रेड कार्ड देकर उन्हें प्रशासन की मंशा से अवगत कराया।