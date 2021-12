उन्नाव में घूस लेते हुए 2 सब इंस्पेक्टर सस्पेंड

उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में पुलिस के सब इंस्पेक्टर का विडियो वायरल होते ही उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। इस विडियो में वो दोनों सब इंस्पेक्टर पुलिस में सब कुछ होता है कहते हुए नज़र आ रहे थे।

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क उन्नाव. उन्नाव में तैनात एक सब-इंस्पेक्टर (एसआई) को सोशल मीडिया पर उसका वीडियो वायरल होने के बाद निलंबित कर दिया गया है, जिसमें उसे कथित तौर पर लोगों से रिश्वत लेते हुए देखा गया था। बीघापुर थाने में तैनात सब-इंस्पेक्टर उमेश त्रिपाठी को उन्नाव में एक कार्यक्रम के दौरान बनाए गए वीडियो में कथित तौर पर यह कहते सुना गया, कि 'पुलिस पैसे लेती है तो काम भी करती है। किसी और विभाग में जाइए, पैसे लेंगे, लेकिन वे तुम्हारा काम नहीं करेंगे।' यह वीडियो 29 नवंबर का बताया जा रहा है, जब एक स्थानीय स्कूल में पुलिस का कार्यक्रम आयोजित किया गया था।

Symbolic Pics of Sub Inspector who was taking Bribe