आगे-आगे ट्रक लुटेरे उनके पीछे स्कॉर्पियो और उनके पीछे पुलिस, साथ ही चार थाने के पुलिस फिर हुआ मुठभेड़

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क

उन्नाव. वायरलेस सिस्टम पर ट्रक लुटेरों के भागने की खबर आते चार थानों की पुलिस सक्रिय हुई। हसनगंज पुलिया के पास घेराबंदी कर ट्रक लेकर भाग रहे लुटेरों को रुकने का इशारा किया। इसी बीच ट्रक सड़क से नीचे उतर गई। जबकि पीछे चल रही स्कार्पियो पेड़ से टकरा गई। ट्रक लुटेरों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में दो लुटेरे घायल हो गए जबकि तीन अन्य को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफल रही। क्षेत्राधिकारी हसनगंज ने बताया कि मामले की विवेचना हो रही है। बहुत बड़े गैंग का खुलासा हो सकता है।

पुलिस ने छह ट्रक लुटेरों को गिरफ्तार किया है। जिनके पास से दो ट्रक अनुमानित कीमत ₹50 लाख बताई जाती भी बरामद किया है। इसके साथ ही सभी पकड़े गए अभियुक्तों के पास से अवैध तमंचा व खोखा भी बरामद हुए हैं। क्षेत्राधिकारी हसनगंज ने बताया कि वायरलेस पर जानकारी मिली थी कुछ बदमाश लूटा हुआ ट्रक लेकर मोहान से अजगैन की ओर जा रहे हैं। पीछे स्कॉर्पियो गाड़ी भी लगी हुई है। वायरलेस पर मिली जानकारी के आधार पर एसओजी प्रभारी व थानाध्यक्ष दही उपनिरीक्षक गौरव कुमार टीम के साथ अजगैन हसनगंज बॉर्डर पर नई पुलिया के पास घेराबंदी की।

4 थानों की पुलिस शामिल

घेराबंदी करने वालों में अजगैन थाना पुलिस भी शामिल थी। पुलिया के पास पीछे से ट्रक और स्कॉर्पियो आता दिखाई पड़ा। उनके पीछे थानाध्यक्ष औरास की गाड़ी थी। पुलिस द्वारा रोकने पर ट्रक रोड से उतर गया और स्कॉर्पियो दाहिने तरफ पेड़ से टकराकर रुक गई। पुलिस की चेतावनी पर बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में तीन बदमाशों को गोली लगी। अन्य छह बदमाशों को घेर कर पकड़ लिया गया। अभियुक्तों के खिलाफ आईपीसी की धारा 307 व आर्म्स एक्ट के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया है।

यह है गिरफ्तार अभियुक्त

गिरफ्तार अभियुक्तों में सौदागर अली पुत्र दिलशाद गाजी निवासी ग्राम कोड़राहार थाना सण्डीला जनपद हरदोई, रामजी यादव पुत्र राकेश यादव निवासी मदारपुर थाना अतरौली जनपद हरदोई, मो. मुस्ताक अली पुत्र दिलावर अली निवासी गोपालखेड़ा थाना अतरौली जनपद हरदोई, शादाब गाजी पुत्र कल्लू गाजी निवासी भूड़खेड़ा थाना माल जनपद लखनऊ, सलमान अली पुत्र मुसीर अली निवासी हुसैननगर थाना माल जनपद लखनऊ, रोहित पुत्र श्यामकिशोर निवासी मांझगांव गदौरा थाना सण्डीला जनपद हरदोई शामिल हैं।

यह हुआ बरामदगी

अभियुक्तों के पास से 2 अदद ट्रक, (UP 78 FN 7683 व UP 81 CT 1028) के साथ 3 तमंचा 315 बोर मय 5 जिंदा व 4 खोखा कारतूस, 1 तमंचा 12 बोर मय 5 जिंदा कारतूस व 3 खोखा कारतूस, 2 अदद लूटे गये मोबाइल, लूट के 3100 रुपये, एक अदद मोटरसाइकिल UP 78 DN 3643 बरामद हुआ।

पकड़ने वालों में चार थानाध्यक्ष और उनकी टीम

पकड़ने वाली टीम में एसओजी प्रभारी व थाना दही थानाध्यक्ष गौरव कुमार, प्रभारी निरीक्षक हसनगंज अजय राज वर्मा, प्रभारी निरीक्षक अजगैन पवन सोनकर और प्रभारी निरीक्षक औरास हर प्रसाद अहिरवार और उनकी टीम शामिल थे।