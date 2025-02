उन्नाव में 2 महीने में 24 को आजीवन कारावास और एक को 20 वर्ष की मिली सजा, 368 पाए गए दोषी

24 people got life and one 20 years imprisonment in 2 months उन्नाव में अदालत में कुल 368 लोगों को सजा सुनाई है। 6 कैटेगरी में बांटा गया है। सबसे अधिक 321 अभियुक्तों को 5 वर्ष से काम की सजा सुनाई गई है। पुलिस अधीक्षक ने यह जानकारी दी।

उन्नाव•Feb 13, 2025 / 10:32 pm• Narendra Awasthi

24 people got life and one 20 years imprisonment in 2 months उन्नाव में ऑपरेशन कनविक्शन के अंतर्गत कल 368 लोगों को सजा दिलाई गई है। जिनमें 24 को आजीवन कारावास मिली है। पुलिस लाइन सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि दिसंबर 2024 से जनवरी 2025 की रैंकिंग में उन्नाव पुलिस को प्रदेश में दूसरा स्थान मिला है। पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर चलाए जा रहे ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के अंतर्गत मुकदमा की गुणवत्तापूर्ण विवेचना की जा रही है। अभियोजन और मॉनिटरिंग सेल इन मुकदमों की प्रभावी पैरवी कर रहा है।

