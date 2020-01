शीतलहर और कोहरे का सितम जारी, आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे पर बस-कार में भिड़ी, 12 गंंभीर रूप से घायल

उन्नाव. प्रदेश में ठंड के साथ शीतलहर और कोहरे का सितम जारी है। सुबह 5.30 बजे घना कोहरा उन्नाव में एक बड़े हादसे का सबब बना। सुबह सुबह घने कोहरे और कम दृश्यता के कारण आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे पर बस और कार में भिड़ंत हो गई, जिसमें करीब 12 लोग घायल हुए। हादसा इतना जबरदस्त था कि टक्कर के बाद तीन अन्य वाहन भी बस से टकराते चले गए। फिलहाल घायलों को इलाज के लिए लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर में भेज दिया गया है।

Unnao: At least 12 people injured in collision between a bus and a car following which three more vehicles collided into the bus due to low visibility because of fog on Agra - Lucknow Expressway, earlier today. Injured have been shifted to trauma centre in Lucknow. pic.twitter.com/7nJNyMIkWU