PM Awas Yojana: गरीबों को छत देने में उन्नाव बना नंबर-1, दूसरी बार बनाया रिकॉर्ड

PM Awas Scheme Record: उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना में उन्नाव लगातार दूसरी बार पहले स्थान पर रहा। यहां सबसे अधिक गरीबों को छत मिली।

प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण में इस साल अव्वल स्थान बनाकर उन्नाव ने लगातार प्रदेश में दूसरी बार आगे रहने का रिकार्ड बनाया है। राज्य स्तरीय समीक्षा में यह सफलता हासिल हुई। मुख्य विकास अधिकारी दिव्यांशु पटेल ने मिली उपलब्धि पर खुशी जाहिर कर आगे भी विभाग अफसरों को ऐसे ही कार्य करने को पे्ररित किया।

Unnao became number-1 In PM Awas Scheme made a record for the second time