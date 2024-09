गैर संप्रदाय के युवक पर लिफ्ट देने के बहाने दुष्कर्म का आरोप, पुलिस ने युवक को इस जिले से गिरफ्तार किया

Unnao girl raped after given lift, different community man arrest उन्नाव में युवती ने गैर संप्रदाय के युवक पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। उसने बताया है कि लिफ्ट देने के बहाने युवक अपने साथ ले गया था। ‌पुलिस ने युवक को इस जिले से गिरफ्तार किया है। ‌

उन्नाव•Sep 09, 2024 / 05:57 pm• Narendra Awasthi

Unnao girl raped after given lift, different community man arrest उत्तर प्रदेश के उन्नाव में लिफ्ट देने के बहाने युवती के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। इस संबंध में पीड़िता ने कोतवाली में तहरीर देकर घटनाक्रम की जानकारी दी है। क्षेत्राधिकारी बांगरमऊ ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है। युवक गैर संप्रदाय का है। जांच के दौरान जानकारी मिली कि वह बागपत जिले का रहने वाला है। पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया है। मामला बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र का है।

बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र की रहने वाली एक युवती ने थाना में तहरीर देकर बताया कि लिफ्ट देने के बहाने एक युवक अपने साथ ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। इस संबंध में पीड़िता ने कोतवाली में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया है। क्या है पूरा घटनाक्रम? बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले व्यक्ति ने बीते 6 सितंबर को थाना में तहरीर देकर बताया कि 15 अप्रैल 2024 को उसकी 17 वर्षीय बेटी बांगरमऊ जा रही थी। वाहन का इंतजार के दौरान एक युवक कार से आया और उसने बांगरमऊ छोड़ने की बात कही। कार सवार की बातों पर विश्वास कर कर वह कार में बैठ गई। रास्ते में धोखे से उसने नशीला पदार्थ पिला दिया। सुनसान स्थान पर ले जाकर दुष्कर्म करने के साथ वीडियो बना लिया। इसके बाद गांव में छोड़कर चला गया। वीडियो वायरल करने की धमकी दे कर उसने दो बार 50-50 हजार रुपए लिए। वीडियो वायरल करने की धमकी देकर अब 4 लख रुपए मांग रहा है। क्या कहते हैं क्षेत्राधिकारी बांगरमऊ? क्षेत्राधिकारी बांगरमऊ अरविंद चौरसिया ने बताया कि युवती की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। लिफ्ट देने वाला युवक बागपत जिले का रहने वाला है। जिसका नाम इरशाद है। पुलिस ने कानूनी कार्रवाई करते हुए इरशाद को जेल भेज दिया है। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ कि दिलशाद शादीशुदा है और उसके दो बच्चे भी हैं। पुलिस ने पाक्सो, दुष्कर्म एक्ट सहित कई अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है।