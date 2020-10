यूपी में कांग्रेस को झटका, उन्नाव से पूर्व सांसद अन्नू टंडन का इस्तीफा, सपा में शामिल होने की संभावना

उन्नाव. उत्तर प्रदेश में सात सीटों के लिए उपचुनाव होने वाले हैं। कांग्रेस अपने लिए जमीन तलाश रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू और कांग्रेस महासचिव व यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी इसके लिए जीतोड़ मेहनत कर रही हैं। यूपी में उपचुनाव से पहले कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा। उन्नाव से पूर्व सांसद अन्नू टंडन ने कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। और अपने इस्तीफे के साथ एक पत्र कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को भेजा।

टंडन ने पार्टी की नीतियों पर नाराजगी जताई। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि अन्नू टंडन सपा जॉइन कर सकती है। अन्नू टंडन के साथ उत्तर प्रदेश यूनिट के 50 नेताओं ने कांग्रेस छोड़ दी है।

अन्नू टंडन वर्ष 2009 में उन्नाव से सांसद रही हैं। वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में अन्नू टंडन चौथे स्थान पर रहीं तो वर्ष 2019 के चुनाव में वे तीसरे स्थान थीं। उन्नाव की बांगरमऊ सीट पर उपचुनाव हो रहा है। ऐसे में उपचुनाव से ठीक पहले अन्नू टंडन का पार्टी छोड़ना बड़ा नुकसान माना जा रहा है। अन्नू टंडन ने गुरुवार सुबह अपने ट्वीट के जरिए इस्तीफे की जानकारी दी। पूर्व सांसद अन्नू टंडन ने पत्र में लिखा कि, दुर्भाग्यवश प्रदेश नेतृत्व के साथ कोई तालमेल न होने के कारण मुझे कई महीनों से काम या उनसे कोई सहयोग नहीं मिल पा रहा। वर्ष 2019 का चुनाव हारना मेरे लिए इतना कष्टदायक नहीं रहा, जितना पार्टी संगठन की तबाही और उसे भी करते हुए देख कर रहा है।

Today, I have submitted my resignation from the Indian National Congress. My statement with regard to this is being shared by me. Need love and blessings of all my well wishers!🙏 pic.twitter.com/iyArB2fNPf