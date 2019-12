उन्नाव हादसा: परिवार ने किया अंतिम संस्कार, पीड़िता की बहन को सरकारी नौकरी का आश्वासन

उन्नाव. हैवानियत का शिकार हुई गैंगरेप पीड़िता 'आशा' का रविवार को उसके परिवार ने नम आंखों से अंतिम संस्कार किया (Unnao case)। पीड़िता के शव को कड़ी सुरक्षा के बीच दादा-दादी की समाधी का पास दफनाया गया। इस दौरान मृतका के गांव में आलाधिकारियों का जमावड़ा लगा रहा। जिला प्रशासन और कई वरिष्ठ पुलिस अफसरों से मिले आश्वासन के बाद पीड़ित परिवार ने एसपी डीएम सहित कई अधिकारियों की मौजूदगी में अंतिम संस्कार किया। दरअसल, पीड़िता के परिवार ने मांग की थी कि जब तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) नहीं आएंगे तब तक वे अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। साथ ही पीड़िता की बहन ने सरकारी नौकरी की मांग राज्य सरकार से की थी। अधिकारियों के आश्वासन के बाद पीड़ित परिवार अंतिम संस्कार के लिए राजी हुआ। अंतिम संस्कार में मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य (Swami Prasad Maurya) और कमल रानी वरुण के अलावा मेश्राम व अन्य आला अधिकारी शामिल हुए।

पीड़िता का अंतिम संस्कार कड़ी सुरक्षा के बीच किया गया। किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोकने के लिए भारी पुलिसफोर्स तैनात की गई। दमकल की गाड़ियां भी मौके पर मौजूद रहीं। गांव में पुलिस प्रशासन व अधिकारी सुबह से ही मौजूद रहे।

पीड़ित परिवार को मिलेंगे 25 लाख

राज्य मंत्री कमल रानी वरुण ने कहा कि उन्नाव रेप पीड़िता के परिवार को 25 लाख रुपये का चेक जिला मजिस्ट्रेट द्वारा दिया जाएगा। परिवार की मांग के मुताबिक, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत एक घर भी मुहैया कराया जाएगा।

पीड़िता के भाई ने कहा कि जिस भखंड में बहन को दफनाया गया, वहां पीड़ित परिवार उसके लिए स्मारक बनवाने की कोशिश करेगा।

भाई को मिलेगा शस्त्र लाइसेंस

Mukesh Meshram, Lucknow Commissioner: We will also arrange for a job for victim's sister. Under Pradhan Mantri Awas Yojana we will provide two houses to the family. Stringent action will be taken against the culprits. https://t.co/XVSmDdqoTj