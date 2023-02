अभिनेता चंदन रॉय ‘द प्‍लेबैक सिंगर’ का करेंगे निर्देशन, मुख्य भूमिका में भी आएंगे नजर

नोएडाPublished: Feb 15, 2023 11:52:01 am Submitted by: Adarsh Shivam

‘द प्‍लेबैक सिंगर’ पटना की पृष्‍ठभूमि पर आधारित एक म्‍यूजिकल पीरियड रोमांस है। इसमें तीन किरदारों और उनके संघर्षों का सफर दिखाया जाएगा।

बॉलीवुड को UP फिल्म सिटी का इंतजार है। UP के सीएम योगी आदित्यनाथ मुंबई दौरे पर जाते रहते हैं। फिल्म इंडस्ट्री के चुनींदा लोगों से मुलाकात भी करते हैं। वहां वो फिल्म सिटी को नोएडा शिफ्ट करने की बात करते हैं। ऐसा माना जा रहा है जल्द ही UP में फिल्म सिटी देखने को मिलेगी।