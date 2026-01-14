गोरखपुर महोत्सव में भोजपुरी का तड़का, खेसारी लाल के गाने पर बादशाह ने उड़ाया गर्दा-गर्दा

इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर कुछ लोग पवन सिंह को ट्रोल कर रहे हैं। यूजर्स लिख रहे हैं कि कल ही गोरखपुर महोत्सव में पवन सिंह और रवि किशन खेसारी लाल यादव पर तंज कस रहे थे। पवन सिंह ने खेसारी को "समोसा मैन" जैसा कुछ कहा था और पैर छूने वाली बात कही थी। लेकिन आज उसी महोत्सव में बादशाह खेसारी के गाने पर डांस कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि यह भोजपुरी इंडस्ट्री में खेसारी की पावर दिखाता है। ट्रोलर्स लिखते हैं, "कल खेसारी को नीचा दिखाने की कोशिश, आज बादशाह उनके गाने पर नाच रहे हैं।