आप उठा सकते है आयुष्मान भारत योजना का लाभ, ऑनलाइन ऐसे करें पता

लखनऊ. भारत सरकार द्वारा देशभर में आयुष्मान भारत योजना के तहत लोगों को सालाना 5 लाख रुपये तक मुफ्त इलाज मिलता है। लेकिन आयुष्मान भारत योजना का फायदा उठाने के लिए इसका कार्ड बनवाना अनिवार्य है।

आपको बता दें कि कार्ड को बनवाने के लिए कुछ जरूरी योग्यता भी निर्धारित की गई है, ऐसे में अगर आपको आयुष्मान भारत योजना का कार्ड बनवाना है तो इसके लिए आपको अपनी योग्यता की जांच करनी होगी। योग्यता की जांच करना काफी आसान है और इसे आप घर बैठे ऑनलाइन कर सकते हैं।

योग्यता को ऐसे करें चेक:

-सबसे पहले पीएम जन आरोग्य योजना की आधिकारिक वेबसाइट mera.pmjay.gov.in पर जाएं।

-यहां आपको बाएं हाथ पर LOGIN लिखा दिखेगा जहां मोबाइल नंबर की जानकारी मांगी जाती है।

-Enter Mobile Number वाले कॉलम में अपना मोबाइल नंबर डाल दें।

-उसके नीचे कैप्चा कोड भरने के लिए कहा जाता है, उसे भी दर्ज करें।

-इसके बाद आपको मोबाइल पर OTP मिलेगा।

-इसके बाद आपको अपने प्रांत और जिले पर क्लिक करना होगा।

-इतना करने के बाद आपसे डॉक्युमेंट या आईडी नंबर चयन करने के लिए कहा जाता है।

-इस पर क्लिक करने के बाद Search पर क्लिक करें

इस प्रक्रिया के बाद अगर आप इस योजना के लिए पात्र हैं तो आपको आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की ओर से आयुष्मान कार्ड जारी कर दिया जाएगा।



मोबाइल एप पर कैसे करें अस्पतालों की लिस्ट चेक:

जन सुविधा के लिए आयुष्मान भारत की मोबाइल एप भी उपलब्ध है। इस एप के जरिए लोग आयुष्मान भारत के अस्पतालों की लिस्ट को चेक कर सकते हैं।

इसके लिए आपको सबसे पहले प्लेस्टोर पर जाकर Ayushman Bharat (PM-JAY) ऐप को इंस्टॉल करना होगा. इंस्टॉल की प्रक्रिया पूरी होने के बाद Open का ऑप्शन दिखाई देने लगता है. आपको उस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐप में मौजूद सभी सेवाएं आ जायेंगी।



PMJAY की विशेषताएं:

-यह योजना पूरी तरह से केंद्र सरकार से समर्थित है और इसका पूरा पैसा केंद्र देता है।

-यह दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है।

-इसके योजना के अंतर्गत देश के प्राइवेट और निजी अस्पतालों में इलाज की सुविधा मिलती है जो आयुष्मान भारत योजना से सूचीबद्ध हैं।

-इस योजना में हर परिवार को हर साल 5 लाख रुपये तक के इलाज की मुफ्त सुविधा मिलती है।

-एक साल में 10.74 करोड़ से अधिक गरीब और वंचित परिवार या लगभग 50 करोड़ लाभार्थी इस योजना से लाभ पा सकते हैं।

-इस योजना के तहत अस्पताल में भर्ती होने से 3 दिन पहले और 15 दिन बाद तक का उपचार, स्वास्थ्य इलाज और दवाइयां मुफ्त उपलब्ध होती हैं।

-परिवार भले ही कितना भी बड़ा या छोटा क्यों न हो, इस योजना का लाभ समान रूप से दिया जाता है।

-इस योजना के तहत पहले से मौजूद अलग-अलग चिकित्सीय परिस्थितियों और गंभीर बीमारियों को पहले दिन से ही शामिल किया जाता है।

Did you know that you can easily check your eligibility online under #AyushmanBharat #PMJAY scheme?

Follow this simple step-by-step video tutorial to check your eligibility.

Visit now at https://t.co/n4wkrGMY27 pic.twitter.com/00zCNOT6HC