कानपुर में मकान में चल रहा था देह व्यापार, लोगों ने ताला बंद कर बुला ली पुलिस

Immoral trafficking in Kanpur: कानपुर में अनैतिक देह व्यापार का मामला सामने आया है सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने छापा मारा इस दौरान मौके पर हड़ताल मच गया। स्थानीय लोगों का कहना था कि यहां पर बड़ी संख्या में बाहरी लोगों का आना-जाना बना रहता है। ‌ जिससे स्थानीय लोगों को काफी परेशानी होती है। सहायक पुलिस आयुक्त ने बताया कि सूचना पाकर मौके पर पर्याप्त पुलिस बल के साथ छापा मारा गया इस दौरान तीन से चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है मामले की जांच की जा रही है घटना रावतपुर थाना क्षेत्र काहै। ‌