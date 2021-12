PM Modi Kanpur Visit Live : कानपुर पहुंचे पीएम नरेन्द्र मोदी, कानपुर मेट्रो का करेंगे शुभारंभ

Dec 28, 2021 | 12:37 PM (IST)

मैं चाहता हूं कि आप भी आत्मनिर्भर भारत के लिए अधीर बनें।

-मेरी बातों में आपको अधीरता नजर आ रही होगी लेकिन मैं चाहता हूं कि आप भी इसी तरह आत्मनिर्भर भारत के लिए अधीर बनें।

-आत्मनिर्भर भारत, पूर्ण आजादी का मूल स्वरूप ही है, जहां हम किसी पर भी निर्भर नहीं रहेंगे

-स्वामी विवेकानंद ने कहा था- Every nation has a message to deliver, a mission to fulfill, a destiny to reach.

-यदि हम आत्मनिर्भर नहीं होंगे, तो हमारा देश अपने लक्ष्य कैसे पूरे करेगा, अपनी Destiny तक कैसे पहुंचेगा?