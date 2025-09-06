बाढ़ से हाल बेहाल; ट्रैक्टर-ट्रॉली में गूंजी बच्चे की किलकारी; तो कहीं रखा गया नवजात का ‘सैलाब सिंह’ नाम

परिवार से मिलने गए SDM राजीव कुमार निगम ने कहा, "मां और बच्चा स्वस्थ हैं।" उन्होंने बताया कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में दवाइयां पहुंचाने और चिकित्सीय सहायता के लिए जिले में पहले से ही नावें तैनात हैं। इसके अलावा बिजनौर जिले के रायपुर खादर गांव में भी ऐसी ही एक घटना घटी। बुधवार को जोनी सिंह की पत्नी रूपा को प्रसव पीड़ा हुई लेकिन बाढ़ का पानी इतना खतरनाक था कि उसका परिवार अस्पताल जाने का जोखिम नहीं उठा सकाता था। महिला रात भर प्रसव पीड़ा सहती रही। उसके परिवार ने प्रशासन को सूचित किया। इसके बाद एक राहत टीम आखिरकार नाव लेकर गांव पहुंची और उसे जलीलपुर के एक अस्पताल ले गई। जहां उसने बच्चे को जन्म दिया।