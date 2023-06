पर्यावणरण दिवस विशेषः गीव मी ट्रीज ट्रस्ट ने हरियाली क्रांति अभियान के जरिए पूरे देश में लगाए 2.4 करोड़ पेड़

नोएडाPublished: Jun 05, 2023 07:18:43 pm Submitted by: Patrika Desk

आज विश्व पर्यावरण दिवस है आज के दिन पूरी दुनिया में पर्यावरण बचाने और भविष्य के जीवन को संवारने के तरीकों पर चर्चाएं होती हैं।

आज विश्व पर्यावरण दिवस है आज के दिन पूरी दुनिया में पर्यावरण बचाने और भविष्य के जीवन को संवारने के तरीकों पर चर्चाएं होती हैं। इस कड़ी में आज एक कहानी है Give Me Trees Trust की यह एक गैर सरकारी संगठन है। जिसने पेड़ो की संख्या बढ़ाने के लिए देशव्यापी हरियाली क्रांति अभियान चलाया है। 43 साल पूर्व देश के मशहूर पर्यावरण कर्मी पीपल बाबा ने इसे Give Me Trees club (GMTC) के रूप मे स्थापित किया था। बाद में इस क्लब ने एक एन जी ओ बनाया उसे आज Give Me Trees Trust के रूप में जाना जाता है । इस एन जी ओ के माध्यम से देश के 20 राज्यों के अंतर्गत आने वाले 230 जिलों में अबतक 2 करोड़ 30 लाख पेड़ लगाए जा चुके हैं जिनमें से सवा करोड़ पीपल के पेड़ हैं।