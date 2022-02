छुट्टियों और वर्क फ्रॉम होम के दिन खत्म, सोमवार से समय पर आना होगा हर कर्मचारी को दफ्तर

कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर के कमजोर पड़ने के बाद शासन ने 14 फरवरी से राज्य सरकार के सभी कार्यालयों में पूरी क्षमता यानी 100 फीसदी कर्मचारियों को कार्यालय आने का आदेश दिया है। प्रदेश के सभी सरकार कार्यालय सोमवार से पूरी क्षमता के साथ क्षत-प्रतिशत खुलेंगे।

Published: February 13, 2022 11:05:02 am

कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर के कमजोर पड़ने के बाद शासन ने 14 फरवरी से राज्य सरकार के सभी कार्यालयों में पूरी क्षमता यानी 100 फीसदी कर्मचारियों को कार्यालय आने का आदेश दिया है। प्रदेश के सभी सरकार कार्यालय सोमवार से पूरी क्षमता के साथ क्षत-प्रतिशत खुलेंगे। मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्रा ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। यह व्यवस्था अधीनस्थ कार्यालयों, स्थानीय निकायों, निगमों आदि में लागू होगी। उन्होंने कहा कि संक्रमण से प्रभावित क्षेत्रों में कार्यालय बंद किए जाने व उनमें उपस्थिति के संबंध में जिला प्रशासन से स्तर से फैसला किया जाएगा।

Full Attendence for all Government Employees from Monday 14 February