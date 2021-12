Gehlot and pilot's गहलोत व पायलट का चार्टर प्लेन भीलवाड़ा में क्यूं उतरे, जानिए

भीलवाड़ा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व सियासतदानों के चार्टर प्लेन रविवार को भीलवाड़ा भी उतरते व उड़ते रहे। प्रदेश की यह बड़ी हस्तियां राजस्व मंत्री रामलाल जाट के बेटे के विवाह के बाद आयोजित आशीर्वाद समारोह में शामिल होने आए थे। Know why Gehlot and pilot's charter plane landed in Bhilwara

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सीपी जोशी, विधायक सचिन पायलट, कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंदसिंह डोटसरा, राष्ट्रीय कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला समेत कई दिग्गज नेता रविवार को भीलवाड़ा आए। ये तिलकनगर के रिसोर्ट पहुंचे, जहां राजस्व मंत्री रामलाल जाट के बेटे के विवाह के बाद आशीर्वाद समारोह था।

शहर में दिनभर राजनेताओं का आवागमन रहा। हमीरगढ़ हवाई पट्टी पर विमानों की आवाजाही रही। सीएमगहलोत डोटासरा व जिला प्रभारी मंत्री महेश जोशी के साथ चार्टर प्लेन से हमीरगढ़ पट्टी पहुंचे। सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना, विधायक गायत्री त्रिवेदी, कांग्रेस जिलाध्यक्ष रामपाल शर्मा आदि ने अगवानी की। सीएम सड़क मार्ग से समारोह स्थल पहुंचे व वर-वधू को आशीर्वाद दिया। मंत्री रामलाल जाट को बधाई दी। Know why Gehlot and pilot's charter plane landed in Bhilwara

जाट ने गहलोत को परिजनों व करीबियों से मिलाया। गहलोत ने समारोह में आए लोगों का विशेष कम्पाउंड से अभिवादन किया। समारोह में करीब सात मिनट रूके। फिर हवाई पट्टी लौट गए, जहां संभागीय आयुक्त वीणा प्रधान, आईजी एस के सेंगाथिर, कलक्टर शिवप्रसाद नकाते व एसपी आदर्श सिधु मौजूद थे। आशीर्वाद समारोह में भाजपा विधायक कैलाश मेघवाल, आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत व संभागीय आयुक्त वीणा प्रधान समेत कई मंत्री व विधायक शामिल हुए।

गहलोत ने दस मिनट की बात

गहलोत ने हमीरगढ़ हवाई पट्टी की वीआईपी लांच में मंत्री आंजना, विधायक गायत्री, रामपाल शर्मा, सुरेंद्र सिंह जाड़ावत से करीब दस मिनट चर्चा की। सीएम करीब एक घंटे की भीलवाड़ा यात्रा के बाद शाम पांच बजे जयपुर लौट गए।

