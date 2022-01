UP Election 2022: संवेदनशील घोषित हुई यूपी की 95 विधानसभा सीटें

लखनऊ. यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता लागू कर दी गई है। इस बीच उत्तर प्रदेश के 95 विधानसभा क्षेत्र संवेदनशील घोषित कर दिए गए हैं। प्रदेश के 30 जिलों की सीमा नौ सीमावर्ती राज्यों से सटी है और इनमें 74 विधानसभा क्षेत्रों की सीमाएं जुड़ी हैं। इसके साथ ही सात जिलों पीलीभीत, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी की सीमा नेपाल से लगी है और इन जिलों के 14 विधानसभा क्षेत्र नेपाल सीमा से सटे हैं। इन सभी को संवेदनशील श्रेणी में रखा गया है।

